МВД Украины возбудило дело по факту убийства Вороненкова

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Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное делу по факту убийства Дениса Вороненкова. Спикер местного МВД отметил, что впоследствии могут быть приняты другие решения и это дело передадут другим органам. Убийство бывшего депутата Госдумы произошло 23 марта в центре Киева около 11:30 по местному времени.

Украинская полиция возбудила уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на спикера местного МВД Артема Шевченко.

"На данный момент киевская полиция возбудила дело по статье "Умышленное убийство", но возможно потом будут приняты другие решения и другие органы будут расследовать это преступление", - сказал Шевченко.

Ранее, в Кремле заявили об абсурдности заявлений о российском следе в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, случившееся свидетельствует о том, что Киев не смог обеспечить безопасность экс-парламентария.

В свою очередь, Петр Порошенко назвал убийство бывшего депутата "актом государственного терроризма со стороны России". Президент Украины усмотрел "явный почерк российских спецслужб, который раньше неоднократно проявлялся в разных европейских городах". При этом Москва уже выразила готовность оказать любое содействие в раскрытии этого преступления.

Убийство Вороненкова произошло 23 марта на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской около 11:30 по местному времени (12:30 по московскому). Преступник задержан, в настоящее время он находится в реанимации под охраной полиции.

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