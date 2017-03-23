Генпрокурор Украины заявил, что убийца Вороненкова находится на грани смерти

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Раненный охранник экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, находится в сознании и сотрудничает со следствием. По словам генпрокурора Украины Юрия Луценко, убийца Вороненкова получил ранение в грудь и голову и находится на грани смерти.

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова находится на грани смерти. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

"В охранника был осуществлен выстрел в область сердца, но он жив и при памяти, сотрудничает со следствием. У киллера два ранения - в область груди и сквозное ранение головы, что делает невозможным сейчас следственную работу с ним. Киллер - на грани смерти", - сказал он.

Убийство произошло 23 марта на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в 11:25 по местному времени (12:25 по московскому). Преступник несколько раз выстрелил в Вороненкова и тот скончался на месте. Охранник экс-депутата успел выстрелить в убийцу, однако сам также получил несколько ранений. По данному факту украинская полиция возбудила уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил в преступлении российские спецслужбы. В Кремле эти заявления назвали абсурдными. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что после заявления Порошенко не осталось сомнений в том, что расследование преступления украинскими следственными органами не будет объективным.

В России Вороненков проходит в качестве обвиняемого в деле о получении взятки. Он был объявлен в федеральный и международный розыск, а также заочно арестован. В Следственном комитете отметили, что уголовное преследование в отношении бывшего депутата может быть прекращено по согласованию с родственниками, либо материалы будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

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