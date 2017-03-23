МИД не верит в объективное расследование Киевом убийства Вороненкова

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В Москве шокированы заявлениями президента Украины Петра Порошенко, который обвиняет Россию в убийстве Дениса Вороненкова. Об этом сообщила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что реакция Киева и мировых СМИ, которые в первые минуты после трагедии возложили вину на Москву, ставит крест на объективном расследовании.

Киевские власти как будто изначально были уверены в том, что медики не спасут раненого киллера, и имя заказчика он уже никогда не назовет. Еще до того, как тело убитого Дениса Вороненкова было увезено с улицы, наперебой начали говорить о российском следе. А у Петра Порошенко могли бы, наверное, поучиться спецслужбы крупнейших стран мира. Менее чем через час после известия о перестрелке в центре Киева украинский президент назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России. После этого на объективное расследование в Москве даже не рассчитывают, хотя изначально надеялись, что оно обойдется без политизации, передает "ТВ Центр".

"Как его называют, режим-убийца, видимо, и в этот раз сделает все, чтобы никто никогда не узнал правду о том, что сегодня, 23 марта, случилось в Киеве. После заявлений президента Украины у нас таких сомнений нет. Мы выражаем соболезнования родным и близким Дениса Вороненкова", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Киевские власти соболезнований близким убитого гражданина Украины (не так давно Вороненков обзавелся паспортом этой страны) не выражают. Стараются извлечь максимум политических дивидендов. Заочно арестованного Басманным судом Москвы и объявленного в международный розыск за мошенничество на крупную сумму спешно возвели на пьедестал политического беженца и одного из главных свидетелей российской агрессии против Украины, в частности, роли Януковича во введении на Украину российских войск. А потому, по мнению того же Петра Порошенко, Москва была крайне заинтересована в том, чтобы убрать такого "важного" разоблачителя. Сам Вороненков в интервью украинским СМИ прямо гордился тем, что он дал очень важные показания против Януковича.

В Кремле заявления о российском следе называют абсурдными. Бывшие коллеги по Государственной думе сомневаются в том, что убитому действительно была известна какая-либо информация государственной важности: если бы Путин намеревался ввести по просьбе Януковича в Киев войска, то совета он явно спрашивал бы не у депутата Вороненкова.

"На самом деле он не обладал никакой информацией, и это все прекрасно знали, знали спецслужбы на Украине. И это был последовательный конец его работы. Спецслужбам ничего не оставалось делать, как именно убрать его для того, чтобы было логическое завершение его предательства. Поэтому правильнее для этих спецслужб было показать, что это рука Москвы", - отметил заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы Алексей Чепа.

Вороненков сам сделал из себя идеальную сакральную жертву, уверены эксперты. Чем больше они с супругой Марией Максаковой ходили по ток-шоу и чем громче ругали российский режим, тем стремительнее приближался конец. То, что с ними рано или поздно расправятся, военный обозреватель Александр Жилин прогнозировал еще в феврале.

"Произошло довольно быстро, потому что и Максакова, и ее муж на самом деле пустышки. Их долго нельзя держать на пике информационном, потому что с точки зрения политической, а их позиционировали как жутких оппозиционеров, они двух слов не могут связать, потому что совершенно не владеют ситуацией. Поэтому по времени это произошло быстро. Почему Вороненков? У Максаковой впереди еще главная роль. Она должна у гроба мужа, на фоне кладбища, облаченная, совершенно искренне убитая горем, говорить гадости в адрес своей бывшей родины: России и ее президента", - считает Жилин.

Те, кто знал Дениса Вороненкова, не сбрасывают со счетов и исключительно финансовую версию расправы и банально криминальную подоплеку. Репутация Вороненкова в России кристально чистой никогда не была.

А где как не на Украине, на территории которой людей ликвидируют сотнями, проще всего избавиться от человека. Хоть бандитам, хоть спецслужбам. На украинских улицах безнаказанно убивали и гораздо более значимых персон: Олеся Бузину, Павла Шеремета.

"Украина на самом деле сейчас превратилась в настоящее гуляй-поле. В бандитский заповедник, где не работают законы и работает только право сильного и право нагана. Мы знаем, что в последнее время в практике украинских властей ликвидация политических деятелей и журналистов. К сожалению, Денис Вороненков, по моему глубокому убеждению, подписал себе приговор уже тогда, когда отправился на Украину. После того, как он оказался не нужен спецслужбам Украины, СБУ, он был цинично ликвидирован", - отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Бывшие коллеги Марии Максаковой по Государственной думе настоятельно советуют не подвергать свою жизнь опасности на Украине и возвращаться домой как можно скорее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что певице не нужно особое обращение в посольство, поскольку обратный въезд в Россию ей никто не закрывал.

Лилия Акиньшина, Валерия Дзгоева, Владимир Хуртин, "ТВ Центр".