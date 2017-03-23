В бельгийском Антверпене водитель попытался въехать в толпу

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Военный патруль предотвратил попытку неизвестного въехать в толпу людей в центре бельгийского города Антверпен. Позднее в его автомобиле обнаружили оружие. По словам мэра города Барта де Вевера, мужчина, вероятно, хотел совершить теракт.

В бельгийском Антверпене местная полиция арестовала мужчину, который пытался въехать в толпу людей на пешеходной улице. Об этом сообщает "Интерфакс".

Трагедии удалось избежать благодаря бдительности военного патруля, который заметил, как автомобиль с французскими номерами двигался на красный свет.

Задержанным, предположительно, оказался выходец из Северной Африки. В его машине обнаружено оружие и подозрительные предметы.

Ситуацию прокомментировал мэр Антверпена Барт де Вевер, передает ТАСС. По его словам, в городе удалось предотвратить возможный теракт.

Накануне, 22 марта, в Лондоне автомобиль сбил несколько человек. После этого водитель достал нож и атаковал прохожих. Нападение произошло в самом центре города, рядом с Вестминстерским дворцом, где заседает парламент. В результате теракта погибли пять человек, более 40 получили ранения. Ответственность за нападения на себя взяла запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".