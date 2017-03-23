Акинфеев стал капитаном сборной России по футболу

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Новым капитаном сборной России по футболу стал Игорь Акинфеев. В этой роли он сменил Василия Березуцкого, который ранее сообщил о приостановлении своей карьеры в национальной команде. Кроме того, вице-капитанами назначены Александр Самедов, Денис Глушаков и Федор Смолов.

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев назначен капитаном сборной России. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

"Капитана назначали. С Игорем Акинфеевым переговорили, он согласился. Вице-капитаны – Александр Самедов, Денис Глушаков и Федор Смолов", - приводит слова Черчесова Championat.com.

Ранее соощалось, что экс-капитан сборной России и защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий приостановил выступления за российскую сборную по футболу. По словам спортсмена, это решение далось ему непросто, однако с учетом возраста и состояния здоровья он решил сосредоточиться на клубной карьере.

24 марта сборная России в Краснодаре проведет контрольный матч с Кот-д'Ивуаром, а 28 числа в Сочи встретится с футболистами национальной команды Бельгии.