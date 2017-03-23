Убийца Вороненкова скончался в больнице

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В больнице на операционном столе скончался убийца бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. СМИ узнали, что врачи делали мужчине трепанацию черепа. За это время у него 10 раз останавливалось сердце.

Человек, убивший экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, скончался в киевской больнице №17 на операционном столе. Об этом сообщает сайт украинских "Вестей".

Информацию о смерти киллера подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в своем Twitter.

Вбивця екс-депутата Держдуми Д.Вороненкова помер в лікарні — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 23 марта 2017 г.

Между тем, в украинском МВД заявляют, что личность убийцы установлена. По словам директора департамента коммуникаций ведомства Артема Шевченко, киллер являлся гражданином Украины. Как передает "Интерфакс", мужчина находился в розыске по линии полиции Днепра за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

В больнице врачи делали убийце трепанацию черепа, который был поврежден выстрелом охранника. Во время операции у мужчины 10 раз останавливалось сердце.

Убийство Вороненкова произошло 23 марта на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской в 11:25 по местному времени (в 12:25 по московскому). Преступник совершил несколько выстрелов в бывшего депутата. В результате тот скончался на месте. В свою очередь, в убийцу выстрелил охранник Вороненкова. При этом он сам тоже получил несколько ранений. По данному факту украинская полиция возбудила уголовное дело.

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