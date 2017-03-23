МВД Украины установило личность убийцы Вороненкова

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Посреди рабочего дня в украинской столице на глазах у многочисленных прохожих расстреляли бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. В конце прошлого года он с супругой Марией Максаковой - тоже экс-депутатом - переехал жить в Киев на фоне возбужденного против него в России уголовного дела.

От огнестрельных ранений Вороненков скончался на месте. Рядом с ним, в серой куртке, лежит охранник. Он ранен. Но при помощи прохожих поднимается на ноги. Недалеко на асфальте - еще один человек. Предположительно, убийца Вороненкова. Охранник смог открыть ответный огонь.

И охранника и предполагаемого убийцу доставили в больницу. Следователи сказали, что по причине ранения в голову они не могут допросить подозреваемого, а ближе к вечеру тот скончался, не приходя в сознание, передает "ТВ Центр".

"Документы были при нем. Гражданина Украины. Мы проверяем их на подлинность. Я редко встречал киллера, который брал бы с собой удостоверения. Этот взял", - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

За расследование дела об убийстве экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова взялась киевская прокуратура. По её данным, Вороненков в четверг около полудня должен был встретиться в отеле "Премьер-палас" с другим беглым российским депутатом Ильей Пономаревым. Убийца об этом якобы знал и поджидал Вороненкова возле входа. Стрелял из пистолета "ТТ".

В генеральной прокуратуре подтвердили: Вороненков был под охраной одной из украинских спецслужб. Практически во время каждого интервью заходил вопрос о его безопасности.

Телохранителей также предлагали Илье Пономареву и супруге Вороненкова - Марине Максаковой - оперной певице и тоже бывшему депутату Госдумы. На месте преступления они в четверг были друг возле друга. Пономарев, по его словам, от охраны отказался. А Максакова всегда была с Вороненковым. Кроме сегодняшнего дня. Бытовой мотив преступления следователями не рассматривается. Версий всего две. И обе - политические.

"На этот момент предварительными версиями рассматривается как версия убийства свидетеля дела Януковича, так и убийства по делу контрабанды ФСБ Российской Федерации", - сказал Луценко.

На этом фоне незамедлительно последовала реакция украинских политиков, которые с новой силой заговорили о российской угрозе. "Это может быть циничной, показательной местью со стороны российских спецслужб, которая была устроена по прямому указанию Кремля. Расправа над человеком, который давал показания и рассказывал о всей сущности деятельности, диверсий и провокаций российской власти на территории Украины, в том числе во время правления Януковича", - заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Дальше всех в комментариях убийства Дениса Вороненкова зашел президент Украины. "Коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова - это акт государственного терроризма со стороны России, которую он был вынужден покинуть из политических соображений. Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах", - отметил Петр Порошенко.

По данным, которые раздобыли украинские СМИ, убийца - 1988 года рождения. На Украине был в розыске. Правоохранительные органы из Днепра искали его за такие преступления, как фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".