Организаторы "Евровидения" предложили транслировать песню Самойловой

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Европейский вещательный союз предложил российскому телевидению организовать прямую трансляцию выступления Юлии Самойловой во время "Евровидения-2017". Отмечается, что раньше такой вариант никогда не предлагался участникам песенного конкурса.

Организаторы "Евровидения-2017" предложили Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления российской певицы Юлии Самойловой во время песенного конкурса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Европейского вещательного союза (ЕВС).

"ЕВС активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив российскому Первому каналу возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала", - говорится в сообщении.

Отмечается, что раньше такой вариант никогда не предлагался музыкальным исполнителям "Евровидения".

Ранее СБУ официально запретила на три года Самойловой посещать Украину из-за нарушения законодательства страны. Запрет связан с тем, что певица незаконно посетила Крым в 2015 году. Юлия Самойлова должна была представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве с песней "Flame is burning".

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