Киев запретит трансляцию выступления Самойловой на "Евровидении"
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Российская певица Юлия Самойлова не сможет выступить на "Евровидении-2017" даже в прямой трансляции на украинских каналах. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. По его словам, это является нарушением законодательства страны, как и въезд россиянки на украинскую территорию.
Киев выступил против варианта с трансляцией в прямом эфире "Евровидения" выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой. Как написал в своем Twitter вице-премьер Украины Вячеслава Кириленко, это является нарушением законодательства страны.
Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами-це таке ж порушення укр законів, як і її в'їзд до України. ЄМС мала б зважити на це.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 марта 2017 г.
Ранее в четверг организаторы "Евровидения-2017" предложили Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой во время песенного конкурса. В Европейском вещательном союзе (ЕВС) подчеркнули, что активно работали над поиском решения и предприняли "беспрецедентный шаг". Раньше такой вариант никогда не предлагался музыкальным исполнителям "Евровидения".
22 марта СБУ официально запретила на три года Юлии Самойловой посещать Украину из-за нарушения законодательства страны. Данный запрет связан с тем, что певица незаконно посетила Крым в 2015 году. Самойлова должна была представлять Россию на песенном конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве с песней "Flame is burning".
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