Муляж гранаты обнаружен в посылке "Почты России" в Москве

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В посылке "Почты России" обнаружен подозрительный предмет. Инцидент произошел на Ленинградском вокзале в столице. По данным экспертов, в посылке находился муляж гранаты Ф-1. В настоящее время правоохранительные органы изучают данные отправителя и получателя этого предмета.

В Москве сотрудники "Почты России" обнаружили в посылке муляж гранаты. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"В четверг вечером в ходе обработки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования работники прижелезнодорожного почтамта на Ленинградском вокзале столицы выявили в одном из почтовых отправлений подозрительное вложение, конструктивно напоминающее ручную гранату", - говорится в сообщении.

На место происшествие была вызвана транспортная полиция. По данным экспертов, подозрительный предмет является муляжом гранаты Ф-1. Согласно правилам, данная посылка подлежит уничтожению. В настоящее время правоохранительные органы изучают данные отправителя и получателя этого предмета.

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