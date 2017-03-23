НБУ защитит "дочек" российских банков на Украине

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Правоохранительные органы Украины обеспечат безопасность "дочек" российских банков в стране по просьбе НБУ. Там отметили, что украинцы, клиенты и сотрудники банков "находятся в опасности из-за непрогнозированных действий агрессивно настроенных групп лиц".

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к правоохранительным органам страны с просьбой обеспечить безопасность "дочек" российских банков. Об этом заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге, передает ТАСС.

По ее словам, необходимо защитить более чем 1,7 миллиона украинцев, доверивших свои средства банковской системе. Эта сумма, по ее словам, равна 21 миллиарду гривен (840 миллионов долларов). "Наши соотечественники, клиенты и сотрудники этих банков находятся в опасности из-за непрогнозированных действий агрессивно настроенных групп лиц", - подчеркнула она.

Также Рожкова сказала, что для возобновления стабильной работы банковской системы нужно обеспечить уровень безопасности для "нормального функционирования этих банков и обеспечения свободного доступа клиентов к своим деньгам".

"Проявления вандализма в отношении банковских учреждений дискредитируют в глазах клиентов доверие к банковской системе, угрожают финансовой стабильности и негативно влияют на имидж Украины. Как правовое государство мы должны обеспечить возможность цивилизованного выхода этих банков с нашего рынка", - отметила она.

В четверг НБУ ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Под них попали ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".

В последнее время украинские радикалы настойчиво требуют от киевских властей запретить российским банкам работать на Украине. Так, всю прошлую неделю продолжались погромы дочерних предприятий российских банков. Больше всех досталось офисам в Киеве, которые радикалы закидали камнями.

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