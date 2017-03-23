В зоопарке Петербурга сразу три самки кенгуру стали мамами

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В зоопарке Санкт-Петербурга - пополнение. Сразу три самки кенгуру - Дафна, Нимфа и Хлоя - стали мамами. Но увидеть детёныша можно только одного - самого старшего. Остальные не подросли, и из маминых сумок не показываются. Поэтому сотрудники зоосада до сих пор не могут узнать пол малышей. Сейчас дружная большая семья проживает вместе в тёплом помещении.

Обычно, чтобы увидеть мордочку, выглядывающую из меховой сумки, нужно провести у вольера не один час. Сотрудники зоопарка признаются: они и сами только недавно узнали, что все три самки кенгуру стали мамами. Детеныши у этих животных появляются на свет совсем крошечными, чуть больше пятирублевой монеты, поэтому понять, что в сумке кто-то есть, можно только когда малыш начинает шевелиться, передает "ТВ Центр".

В маминой сумке детеныш кенгуру проводит около 250 дней, там же начинает покрываться шерстью. Самый старший кенгуренок - он родился у самки Нимфы - уже едва помещается внутри. Малыш делает первые попытки выбраться наружу. Но пока всего на несколько секунд.

Судя по размерам, говорят специалисты, этот кенгуренок родился в ноябре. У самок Хлои и Дафны детеныши выглядывают намного реже, а значит, они младше. Больше никакой информации зоотехники получить пока не могут. Даже пол детенышей не определить, чтобы дать им клички. В кенгуриный вольер работники стараются заходить только в случае крайней необходимости: отец всех малышей Адам зорко следит за своими супругами. Чуть что - бросается защищать.

Мощным ударом задних лап с огромными когтями самец кенгуру способен нанести противнику серьезные раны. Поэтому во время уборки Адама на всякий случай запирают в отдельном помещении. В остальное время все многочисленное семейство живет вполне мирно.

В Петербурге сейчас всего плюс три градуса - не самая подходящая температура для теплолюбивых животных. Но летом из своего тропического дома кенгуру с детенышами переселятся в этот открытый вольер. Малыши к тому времени уже окончательно выберутся из маминых сумок и зоопарк, по традиции, объявит конкурс на лучшие имена для питомцев.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.