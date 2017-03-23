Путин обсудил с главой Шри-Ланки торгово-экономическое сотрудничество

Теги: путин президент Экономика обсуждение

Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Шри-Ланки Майтрипалом Сирисеной. В ходе встречи обсуждались развитие торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Глава российского государства Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Шри-Ланки Майтрипалом Сирисеной отметил, что отношения между Москвой и Коломбо всегда носили дружественный характер, и сегодня есть все возможности для того, чтобы придать двустороннему взаимодействию новый импульс, передает "ТВ Центр".

Со своей стороны президент Шри-Ланки подчеркнул, что Россия еще со времен существования СССР активно помогала его стране в экономическом развитии, а также в укреплении позиций на международной арене.

"Позвольте вас сердечно поприветствовать в России. Мне очень приятно, что Вы приняли решение и приняли наше приглашение приехать в Россию именно в год 60-летия установления дипломатических отношений. Уважаемый господин президент, Россию и Шри-Ланку связывают очень хорошие, добрые отношения за все 60 лет развития наших контактов. Нам, конечно, нужно подумать о том, что дополнительно сделать для развития торгово-экономических связей, и очень бы вас просили назначить с вашей стороны сопредседателя Межправкомиссии", - отметил Путин.