Стадион "Крестовский" снова отправят на доработку

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Новый стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге снова будет отправлен на доработку. Это произойдет после проведения Кубка конфедераций летом текущего года. Футбольный клуб "Зенит" будет играть на стадионе "Петровский", пока новая арена не будет полностью готова.

Футбольный стадион "Крестовский" в Санкт-Петербурге будет поставлен на доработку после Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщает газета "Фонтанка" со ссылкой на телекомментатора Геннадия Орлова.

"На "Петровском" продолжит играть "Зенит". Новый стадион поставят на доработку после Кубка конфедераций. Это чудо будет, если "Зенит" сыграет в этом году, многое надо доделывать, это же огромная махина", - сказал Орлов.

Арену на Крестовском острове начали строить в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. Сдача арены запланирована на 31 марта. На ней пройдут матчи Кубка Конфедераций 2017 года, игры чемпионата мира 2018 года и встречи чемпионата Европы 2020 года.

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