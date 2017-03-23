В водоемах Домодедова начали ликвидацию загрязнений от нефтепродуктов

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​Сотрудники МЧС начали ликвидацию загрязнений от нефтепродуктов на водоемах в городском округе Домодедово.

В городском округе Домодедово в Подмосковье началась ликвидация загрязнений от нефтепродуктов на местных водоемах. Работу ведут сотрудники МЧС, передает Агентство "Москва".

По словам заведующего отделом государственного экологического надзора южного направления министерства экологии и природопользования Московской области Константина Полякова, пробы уже отобраны. 24 марта их будут отбирать для другой лаборатории. "Загрязнения поливают сорбентом, а затем собирают и отсасывают из воды. Также установлены боновые заграждения, которые препятствуют распространению. Загрязнению сейчас подвергнуты ручей без названия и река Мураниха, в состав которой входит русловой пруд в деревне Истомиха", - подчеркнул он.

Ранее в четверг стало известно о том, что неизвестные вылили в пруд деревни Истомиха Домодедовского района Подмосковья 50 тонн нефтепродуктов. По мнению экологов, это сделали две компании, которые работают в аэропорту "Домодедово", однако в администрации авиагавани эту информацию опровергли.