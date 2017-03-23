Путин посетил спектакль "Последняя жертва" в Малом театре

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Президент России посетил Малый театр в столице, где посмотрел спектакль "Последняя жертва". Историческое здание только недавно было отреставрировано. Владимир Путин наблюдал за действием на сцене вместе с худруком Юрием Соломиным и министром культуры Владимиром Мединским.

Президент России Владимир Путин в четверг вечером посетил Государственный академический Малый театр, где посмотрел спектакль "Последняя жертва" по пьесе Александра Островского, передает "ТВ Центр".

Президент наблюдал за действием на сцене вместе с художественным руководителем театра Юрием Соломиным и министром культуры Владимиром Мединским. Во время антракта Путин похвалил игру актеров, отметив, что спектакль захватывает зрителя.

В свою очередь, Соломин рассказал главе государства о том, как велась реконструкция исторического здания театра. Ремонтные работы в нем велись с 2011 года. Предполагалось, что Малый театр, который сейчас проводит свой 261 сезон, вновь откроется в декабре будущего года, но в итоге работы закончили с опережением графика.