Власти Москвы предупредили о незаконности планируемой на 26 марта акции

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Организаторы акции 26 марта отказались от предложения московских властей провести эти мероприятия в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в районе Марьино. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Организаторы антикоррупционного митинга отказались от предложения московских властей провести его в гайд-парке в Сокольниках или на улице Перерва в районе Марьино, где возможно было провести и шествие и митинг. Об этом сообщил ТАСС глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Он подчеркнул, что теперь в связи с отказом провести митинг в рекомендованных районах организаторам вынесено прокурорское предостережение о нарушении закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях".

"Незаконные действия устроителей митингов могут создать неудобство и москвичам и гостям столицы и могут испортить планы людей в выходной день. Правительство Москвы обращается с просьбой к москвичам не поддаваться на провокации", - пояснил Черников.

"Организаторы акции прислали в департамент в общей сложности пять заявлений. Они собирались провести публичное мероприятие центре Москвы 26 марта с предполагаемой численностью от 10 до 15 тысяч человек, но мы не смогли согласовать эти заявки, поскольку заявители предлагали провести несколько мероприятий в один и тот же день, в одно и тоже время. Они, на наш взгляд, не могли бы выполнить свои обязательства по обеспечению порядка. Кроме того, у нас не было площадок для размещения такого количества участников", - сказал Черников.

"Когда заявители начали оспаривать наш отказ, мы им предложили, в установленном законом порядке, две альтернативных площадки на выбор - или гайд-парк в Сокольниках, где можно было провести митинг, или улицу Перерва в районе Марьино, где можно было провести и шествие и митинг. Они отказались от проведения заявленных им публичных мероприятий на предложенных площадках", - добавил Черников.

В то же время он отметил, что в случае, если организаторы передумают и в последний момент согласятся на проведение акции в Марьино или Сокольниках, то городские власти готовы будут возобновить с ними диалог. "Мы, скорее всего, предложим пересмотреть время и сроки акции - за сутки подготовить проведение такого мероприятия непросто, но мы готовы будем разговаривать с заявителями", - заключил глава департамента.

Как сообщалось ранее, оппозиционные организации 26 марта собирались провести марш от площади Тверской Заставы до Охотного ряда. 14 марта в своем блоге Алексей Навальный сообщил, что представители оппозиции намерены провести в Москве митинг против коррупции, и что он подал заявку на его проведение

20 марта была подана новая заявка на проведение публичного мероприятия. В установленный законом срок организаторам было предложено на выбор два места для проведения мероприятия - это улица Перерва в районе Марьино, или Гайд-парк в парке Сокольники.