Российское ТВ отказалось транслировать выступление Самойловой дистанционно

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Российское телевидение не будет дистанционно транслировать выступление российской исполнительницы Юлии Самойловой на "Евровидении-2017". На Первом канале отметили, что предложение дистанционного участия россиянки противоречит самому смыслу мероприятия.

Дистанционной передачи выступления российской исполнительницы Юлии Самойловой на "Евровидении-2017" не будет. Такое решение приняли на Первом канале, передает ТАСС.

"Мы считаем странным предложение дистанционного участия (Самойловой, - прим. ред.) и отказываемся от него. Оно, безусловно, противоречит самому смыслу мероприятия", - отметили на Первом канале.

Там добавили, что страна-вещатель должна обеспечить всем участникам возможность получить визу на весь период проведения мероприятия, а отказ во въезде для россиянки нарушает правила конкурса.

Ранее в четверг вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что украинские каналы не смогут показать выступление российской певицы. По его словам, это является нарушением законодательства страны, как и въезд россиянки на украинскую территорию.

Так он ответил на предложение организаторов "Евровидения-2017" Первому каналу организовать прямую трансляцию выступления Самойловой во время песенного конкурса.

22 марта СБУ официально запретила на три года Юлии Самойловой посещать Украину из-за нарушения законодательства страны.

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