Пожарные спасли ребенка со льдины в пруду в Свиблове

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Сотрудники МЧС спасли ребенка со льдины в пруду на северо-востоке столицы. Инцидент произошел на водоеме у проезда Нансена. В настоящее время ребенок передан медикам для оказания помощи.

Пожарные спасли ребенка со льдины в пруду на северо-востоке Москвы. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице. Инцидент произошел недалеко от дома 5 на проезде Нансена.

"Пожарные 73 пожарной части оперативно прибыли по заявке. На водоеме, примерно в 25 метрах от берега на льдине находился ребенок. Незамедлительно пожарные приступили к проведению спасательных работ и спасли ребенка", - говорится в сообщении.

В настоящее время ребенок передан медикам для оказания помощи. Информации о других пострадавших в результате происшествия не поступало.

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