Из пожара на Мичуринском проспекте в Москве спасли 6 человек

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Шесть человек спасли сотрудники МЧС во время тушения пожара в квартире одного из домов на Мичуринском проспекте в Москве. Среди них один ребенок. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в квартире дома №11 на Мичуринском проспекте в Москве. В ходе тушения возгорания им удалось спасти шесть человек, в том числе, одного ребенка.

В пресс-службе Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Москве сообщили, что происходило возгорание личных вещей на общей площади около 15 квадратных метров. Спасенных передали медикам для осмотра.

Возгорание было ликвидировано в 21:12 по московскому времени. О пострадавших ничего не сообщается, передает Агентство "Москва".