Убийца Вороненкова служил в Нацгвардии Украины

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Киллер, застреливший экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, служил в Нацгвардии Украины в течение 13 месяцев. Информацию об этом подтвердил народный депутат Украины Антон Геращенко. В настоящий момент опрашиваются сослуживцы убийцы. По данным украинских СМИ, у киллера также были при себе документы, подтверждающие статус участника боевых действий в Донбассе.

Убийца бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова служил в Нацгвардии Украины на протяжении 13 месяцев, передает УНИАН со ссылкой на народного депутата Украины Антона Геращенко.

По данным УНН, у киллера были при себе документы, подтверждающие статус участника боевых действий в Донбассе. Однако не исключено, что они были поддельными или принадлежали другому человеку. По другим сведениям, стрелок был представителем одного из украинских добровольческих батальонов.

В четверг стало известно о том, что убийца Вороненкова умер в больнице. Его личность установлена, однако не разглашается. Подтверждается лишь, что это гражданин Украины.

По данным украинских СМИ, убийца - 1988 года рождения. На Украине был в розыске. Правоохранительные органы из Днепра искали его за такие преступления, как фиктивное предпринимательство и легализация доходов, полученных преступным путем. В Киеве ищут его сообщника, который с места преступления смог скрыться.

Вороненков был застрелен вчера в центре Киева на Пушкинской улице. Полиция считает убийство заказным. В результате нападения пострадал охранник экс-депутата.

Экс-депутат Госдумы осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков дал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича.

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