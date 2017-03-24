Фийон потребовал начать расследование в отношении Олланда

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Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон потребовал начать расследование в отношении главы государства Франсуа Олланда. По его мнению, президент манипулирует прессой, чтобы убрать соперников. Фийон заявил, что Олланд создал "теневой кабинет", по его распоряжению полиция прослушивала политических оппонентов.

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон потребовал начать расследование в отношении Франсуа Олланда. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на французское телевидение.

Как заявил Фийон со ссылкой на еще не опубликованное журналистское расследование, Олланд создал "теневой кабинет". По его распоряжению полиция прослушивала телефонные разговоры политических оппонентов, в том числе Фийона и экс-президента Николя Саркози.

"Я официально требую начать расследование приводимых в этой книге фактов. Если написанное окажется правдой, то речь идет о государственном скандале", - заявил кандидат в президенты.

Фийон прокомментировал публикацию в СМИ документов расследования, фигурантом которого является. По его словам, данные о соперниках Олланда пресса получает от госслужб. Фийон обвинил Олланда в том, что с помощью СМИ он расправляется с конкурентами.

"У нас есть газеты, которые получают документы спустя 48 часов после их изъятия следователями, например из моего офиса. Кто им их дает? Государственные службы", - подчеркнул Фийон.

В то же время в Елисейском дворце уже прокомментировали заявления кандидата в президенты. Там назвали лживыми и беспочвенными данные обвинения.

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