Число жертв теракта в Лондоне возросло до четырех

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Накануне сотни человек пришли на Трафальгарскую площадь, чтобы минутой молчания почтить память погибших. Во время траурного митинга мэр Лондона заявил, что лучшим ответом террористам со стороны жителей столицы станет сохранение привычного уклада жизни. Ответственность за атаку уже взяла на себя запрещённая группировка "Исламское государство".

Число жертв лондонского теракта возросло до четырех человек. Как сообщил "ТВ Центр", этой ночью в больнице скончался 75-летний мужчина, получивший серьезные ранения.

Тем временем, Скотланд-Ярд назвал имя человека совершившего лондонский теракт – Халид Масуд. Мужчине было 52 года, он жил в Кенте и работал строителем. Ранее его признавали виновным за незаконное хранение оружия и побои. Премьер Тереза Мэй заявила - преступник был в так называемой группе риска, но за ним не следили.

"Его личность известна полиции и МИ-5 Я могу подтвердить, что он родился в Великобритании и несколько лет назад попал под подозрение МИ-5 в связи с экстремистской деятельностью. Он был периферийной фигурой. Его дело относится к прошлому. Он не был объектом текущей работы служб разведки, и не было разведданных о его намерениях или замыслах", - сказала она.

Действия террориста удалось восстановить по кадрам с многочисленных камер. Мужчина на внедорожнике выехал на тротуар Вестминстерского моста и начал сбивать пешеходов. Одна женщина упала в Темзу. Ей удалось выжить. Автомобиль врезался в заграждение недалеко от здания парламента. Водитель выскочил на улицу с ножом в руке и побежал в сторону Вестминстерского дворца. По дороге он успел нанести смертельные удары еще трем людям. После чего был застрелен. Предположительно террориста ликвидировал охранник министра обороны Майкла Феллона.

По данным интернет-ресурсов, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка "Исламское государство". В столице ввели повышенные меры безопасности. Британская контрразведка МИ-5 "полностью мобилизована" для поддержки полиции после теракта. Охрана парламента усилена. Основные оперативные действия проводились в Бирмингеме. Именно здесь террорист взял напрокат автомобиль. В ходе ночных рейдов полиция провела обыски по шести адресам и задержала восемь человек.

"Ход расследования подтверждает, что нападавший действовал один и находился под воздействием идей международного терроризма. Но мы продолжаем изучать его мотивы, действия и искать возможных сообщников. Информации о других возможных угрозах у нас пока нет", - отметил помощник комиссара полиции Лондона по специальным операциям Марк Роули.

В результате теракта пострадали 29 человек – это граждане 11 стран. Погибли четверо, в том числе тот самый полицейский, который пытался остановить преступника голыми руками. Его имя – Кит Палмер – будет внесено в почетный список Скотланд-Ярда. На месте трагедии уже сняли оцепление, открыли движение автотранспорта. Люди продолжают нести цветы к зданию парламента.

Никита Васильев, Кирилл Парменов, Александр Званцев, "ТВ Центр"