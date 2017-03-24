Командующий НАТО в Европе обвинил Россию в поддержке талибов

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Командующий НАТО в Европе заявил, что Россия укрепляет сотрудничество с талибами в Афганистане и, возможно, даже оказывает им поддержку.

Американский генерал Кертис Скапарротти, командующий ОВС НАТО в Европе, заявил о возможной поддержке Россией движения "Талибан" (запрещено в России) в Афганистане.

"Я наблюдал в последнее время увеличенное влияние России с точки зрения сотрудничества и, возможно, даже снабжения движения "Талибан", - сообщает Reuters со ссылкой на слова генерала, сказанные на заседании комитета по вооруженным силам сената США.

О каком именно снабжении идет речь, он не уточнил.

Ранее МИД России заявил, что обвинения в поддержке Россией талибов абсурдны и бездоказательны. Россия стремиться наладить диалог между талибами и Кабулом.

Движение "Талибан" – террористическая организация, которая контролирует обширную территорию Афганистана. С 1996 по 2001 оно находилось у власти, после чего они было свергнуто американскими войсками. Армия НАТО начала военную операцию в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года.

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