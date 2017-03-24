В Подмосковье мужчина насмерть отравил знакомых, чтобы не возвращать долг

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В Можайском районе Подмосковья мужчина, чтобы не возвращать крупную сумму долга, отравил насмерть двух знакомых, подмешав им в алкоголь сильнодействующее лекарство.

Суд в подмосковном Можайске признал ранее судимого мужчину виновным в смертельном отравлении двух знакомых, которым он задолжал денег, передает агентство "Москва".

По совокупности преступлений ему дали 11 колонии строго режима.

Суд установил, что мужчина не пожелал вернуть знакомым деньги, предназначенные для совместного бизнеса. Во время отдыха на водохранилище, он подмешал им в алкоголь сильнодействующее лекарство. Потерпевшие, ничего не подозревая, выпили напитки и вскоре скончались. Затем злоумышленник погрузил тела в лодку и сбросил их в воду.