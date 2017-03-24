Во Владивостоке семьи военнослужащих получили новые квартиры

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Во Владивостоке семьи военнослужащих получили ключи от новых квартир. Это позволило значительно сократить очередь на жилье по программе Министерства обороны.

Квартиры полностью обустроены, отмечает "ТВ Центр". Хозяевам остается только завезти свою мебель и наладить быт. В новом микрорайоне возводятся еще девять домов со служебным жильем для военнослужащих. Два из них планируется сдать уже в этом году.

В Приморье активно реализуется программа по обеспечению военных служебным жильем. Для этого было выделено более полутора миллиардов рублей.