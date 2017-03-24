На севере Москвы угнали иномарку за 6,5 млн рублей
Теги: автомобиль Происшествие москва кража
Автомобиль Mercedes-Benz G500 стоимостью более шести миллионов рублей украл неизвестный на севере Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz G500 на севре Москвы. Как передает АГН "Москва", материальный ущерб составил около 6,5 миллионов рублей.
Инцидент произошел по адресу: улица Поликарпова, дом 23, корпус "Б". Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», уточнили в пресс-службе столичного управления МВД.
Читайте также:
Боевики напали на воинскую часть Росгвардии в Чечне
Из пожара на Мичуринском проспекте в Москве спасли 6 человек