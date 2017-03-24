09:05, 24 марта 2017

На севере Москвы угнали иномарку за 6,5 млн рублей

Теги:  автомобиль  Происшествие  москва  кража

Автомобиль Mercedes-Benz G500 стоимостью более шести миллионов рублей украл неизвестный на севере Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Неизвестный угнал автомобиль Mercedes-Benz G500 на севре Москвы. Как передает АГН "Москва", материальный ущерб составил около 6,5 миллионов рублей.

Инцидент произошел по адресу: улица Поликарпова, дом 23, корпус "Б". Уголовное дело возбуждено по статье «Кража», уточнили в пресс-службе столичного управления МВД.

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