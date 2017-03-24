Тариф "Платона" с 15 апреля вырастет на четверть

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Тариф системы "Платон" будет повышен на 25% с 15 апреля. Согласно подписанному премьер-министром Дмитрием Медведевым постановлению, тариф будет проиндексирован до 1,91 рубля за километр. Ранее планировалось повысить стоимость проезда большегрузов вдвое.

С 15 апреля тариф системы "Платон" будет повышен на 25% до 1,91 рубля за километр пути. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на постановление, подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,91 рубля", - сообщили в пресс-службе правительства.

Ранее планировалось, что тариф "Платона" будет повышен вдвое. Решение об индексации на 25% было принято в ходе встречи главы правительства с представителями малого и среднего бизнеса в сфере автомобильных перевозок.

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