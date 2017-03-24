На Алтае появилась гора Газпром

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Безымянную году Курайского хребта в Републике Алтай назвали в честь компании "Газпром".

Безымянную вершину на Алтае назвали в честь энергетической компании "Газпром", передает ИА Regnum.

Глава региона Александр Бердников передал главе "Газпрома" Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершины в Курайском хребте имени "Газпром".

Высота горы 3341 метр.

В ближайшие 4 года "Газпром" намерен заниматься газификацией региона. Он вложит в это не менее 4 миллиардов рублей.

