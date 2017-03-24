На Алтае появилась гора Газпром
Безымянную году Курайского хребта в Републике Алтай назвали в честь компании "Газпром".
Безымянную вершину на Алтае назвали в честь энергетической компании "Газпром", передает ИА Regnum.
Глава региона Александр Бердников передал главе "Газпрома" Алексею Миллеру сертификат о присвоении безымянной вершины в Курайском хребте имени "Газпром".
Высота горы 3341 метр.
В ближайшие 4 года "Газпром" намерен заниматься газификацией региона. Он вложит в это не менее 4 миллиардов рублей.