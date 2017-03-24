Порошенко и Лукашенко договорились активизировать диалог на всех уровнях

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Президенты Украины Петр Порошенко и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях. Главы государств обсудили миротворческий процесс на Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Собеседники обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений.

"Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания Межправительственной украинско-белорусской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которое состоялось в конце прошлого года", - отмечается в сообщении на сайте украинского лидера.

Лукашенко и Порошенко также рассмотрели тематику взаимодействия на международных площадках, миротворческий процесс на Украине и оказываемое Минском содействие для скорейшего разрешения конфликта.

На сайте белорусского президента говорится, что разговор шел о развитии торгово-экономического сотрудничества, расширении контактов на уровне регионов.

Президенты подчеркнули важность полной реализации договоренностей, достигнутых во время заседания межправительственной смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, и договорились активизировать двусторонний политический диалог на всех уровнях.

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