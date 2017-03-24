Михеев: смерть Вороненкова была выгодна Украине

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Смерть экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова была выгодна Украине, считает политолог Сергей Михеев. По его словам, Киев будет пытаться представить убийство в качестве заказного политического, и будет заявлять о диверсии со стороны Кремля. Это, по мнению политолога, позволит Украине отвлечь внимание от происходящего в стране.