Михеев: смерть Вороненкова была выгодна Украине
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Смерть экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова была выгодна Украине, считает политолог Сергей Михеев. По его словам, Киев будет пытаться представить убийство в качестве заказного политического, и будет заявлять о диверсии со стороны Кремля. Это, по мнению политолога, позволит Украине отвлечь внимание от происходящего в стране.
Смерть бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова, вопреки заявлениям Киева, была выгодна Украине. Об этом в эфире программы "События. 25-й час" заявил политолог Сергей Михеев. По его мнению, Украина попытается использовать убийство в политических целях, заявит о диверсии со стороны Кремля, и, тем самым, отодвинет на второй план многочисленные проблемы в стране. При этом политолог выразил уверенность, что преступление носит скорее криминальный характер, нежели политический.
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