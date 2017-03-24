Водители с иностранными правами могут лишиться работы

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Водителей с иностранными правами с 1 июля не будут брать на работу в России. Но они смогут использовать автомобиль в личных целях.

С 1 июля в России работодателям запретят брать на работу водителей с иностранными правами, сообщает газета "Известия".

Поправки в закон "О безопасности дорожного движения", принятые еще в 2013 году, предусматривают запрет брать на работу водителей без российских прав. За нарушение работодателей будут штрафовать на 50 тысяч рублей. Ограничение не касается на использование иностранцами автомобиля для личного пользования.

В профсоюзе таксистов считают, что из-за поправок проблемы возникнут у 20% перевозчиков в России, так как таксистами работают в основном граждане бывших союзных республик. Кроме того, до 1 июля им придется сдать экзамен на знание ПДД и получить российские права.