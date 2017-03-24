В правительстве решили не ставить датчики загазованности в домах
В правительстве отказались от идеи ставить датчики загазованности в жилых домах из-за высокой стоимости. По словам Минстроя, стоимость оснащения датчиками сопоставима с "размером совокупного объема инвестиций в газификацию России".
Правительство решило отказаться от установки датчиков загазованности для предотвращения взрывов в жилых домах из-за слишком высокой стоимости, передает газета "Известия".
В Минстрое, Минэнерго и Минэкономразвития посчитали, что их установка обошлась бы бюджету в сумму от 137 миллиардов рублей до 230 миллиардов рублей.
"По данным, представленным Минэнерго России, это сопоставимо с размером совокупного объема инвестиций в газификацию субъектов Российской Федерации", - передает газета слова главы Минстроя Михаила Меня.
В правительстве заверили, что поиск возможности предотвращения взрывов газа в жилых домах будет продолжаться.
По информации газеты, с предложением внедрить датчики загазованности в домах выступил депутат от КПРФ Валерий Рашкин.
Ранее Ростехнадзор предложил заменить газовые плиты на электрические.
В 2016 году глава МЧС Владимир Пучков отметил тенденцию к увеличению количества взрывов, связанных с бытовым газом.
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