СМИ установили личность убийцы Вороненкова

Теги: расследование убийство сми депутат Происшествие украина

Украинские СМИ назвали имя убийцы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По данным источников, экс-парламентария застрелил 28-летний Павел Паршов. На сайте украинского МВД он указан как разыскиваемый преступник, обвиняемый в фиктивном предпринимательстве и отмывании денег.

Бывшего депутата Государственной Думы России Дениса Вороненкова убил 28-летний Павел Паршов. Об этом сообщило украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Паршова разыскивали правоохранительные органы города Днепра. Согласно сайту украинского МВД, его обвиняли в фиктивном предпринимательстве и отмывании денег.

Ранее сообщалось, что у убийцы Вороненкова были при себе документы, подтверждающие статус участника боевых действий в Донбассе. Не исключалось, что они были поддельными или принадлежали другому человеку. По другим сведениям, стрелок был представителем одного из украинских добровольческих батальонов. В четверг стало известно о смерти убийцы в больнице. Его личность была установлена, однако не разглашалась.

Вороненков был застрелен накануне в центре Киева. Полиция Украины считает убийство заказным. В результате нападения пострадал охранник экс-депутата.

Бывший российский парламентарий осенью прошлого года уехал из России, а в декабре получил украинское гражданство. Вороненков давал показания по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. В России он находился в розыске по обвинению в получении взятки.

Читайте также:

Михеев: смерть Вороненкова была выгодна Украине

Убийца Вороненкова служил в Нацгвардии Украины

На Украине ищут второго подозреваемого в убийстве Вороненкова