Жертвой взрывов на складе боеприпасов под Харьковом стала женщина

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На Украине в Харьковской области на складе боеприпасов до сих пор взрываются снаряды. По предварительным оценкам, детонация может продолжаться еще несколько дней. В результате ЧП погибла женщина.

Вторые сутки происходящее в районе города Балаклея в Харьковской области напоминает боевые действия. В небо взмывают ракеты, дома содрогаются от постоянно приходящей взрывной волны. Дым от пожаров виден на расстоянии сорока километров, передает "ТВ Центр". В результате ЧП погибла женщина 1951 года рождения. Накануне сообщалось об одной пострадавшей.

По сообщениям Минобороны, сейчас интенсивность взрывов на крупнейшем в стране арсенале боеприпасов снизилась. К месту стянуты сотни единиц спецтехники, два пожарных поезда, спасатели, медики и полиция. Но самое опасное, что в ближайших населённых пунктах остаются люди. До ближайшего села Яковенково – всего полтора километра.

В списке пострадавших одна женщина. Она находится в больнице с ранением в висок. Во временных лагерях – около двадцати тысяч жителей. Остальные боятся покидать дома из-за опасности мародёрства. Сегодня с местными жителями встретился украинский премьер.

"Я не исключаю любого варианта от халатности до диверсии. Я советую сейчас туда не возвращаться. Лучше пару дней подождать", - заявил Владимир Гройсман.

А в Службе безопасности Украины даже не сомневаются, что речь идёт о диверсии. "По предварительному заключению следственно-оперативной группы, приоритетной версией является совершение умышленных действий, подпадающих под статью "Диверсия". Исполнители не установлены, но мы догадываемся, в чьих интересах это могло быть сделано", - сказал председатель СБУ Василий Грицак.

В Министерстве обороны говорят прямо: виновата, как всегда, Москва. Альтернативную версию предложили некоторые депутаты Верховной рады. По их мнению, пожар мог быть организован с целью сокрытия крупных хищений на арсенале. По оценкам спецслужб, ликвидация последствий катастрофы займёт до семи дней.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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