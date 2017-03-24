Западные СМИ замалчивают нарушения международной коалиции в Сирии и Ираке

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Почти четыре тысячи жителей за месяц погибли в иракском Мосуле, который штурмуют силы антиигиловской коалиции во главе с США. Удары международной авиации якобы по ошибке всё чаще приходятся не по позициям боевиков, а по мирным районам. Об этом, как и о тяжелой гуманитарной обстановке в Ираке, на Западе предпочитают умалчивать.

У пятилетней Хауры обожжено почти все тело, рассказал "ТВ Центр". Несмотря на возраст, она стойко переносит боль, и лишь иногда начинает плакать.

"Боевики начали стрелять. Рядом с нашим домом на углу была стрельба. А потом, по ним ударили с воздуха. В доме в этот момент было четыре человека. Уцелела только она", - сообщил отец девочки Али.

Доставить Хауру в медпункт удалось только через три дня после того, как семья попала под авиаудар, который по Мосулу нанесла международная коалиция. Все это время в городе продолжались бои. Но история девочки не заинтересовала западные СМИ. В отличие от того, как несколько месяцев назад они смаковали историю пятилетнего Омрана Дакниша. Его фотографию тогда использовали как подтверждение жестокости боев за Алеппо. Между тем, в иракском Мосуле, который войска коалиции штурмуют с октября прошлого года, число беженцев превысило 400 тысяч человек. Более 180 тысяч остаются заблокированными в городе и ежедневно подвергаются смертельной опасности.

"После того как началась бомбежка, мы выбежали на улицу. На крыше одного из зданий оказался снайпер. Не знаю, был ли он из ИГИЛ или из армии. Он сказал "идите обратно" и начал по нам стрелять. Когда мы перебегали дорогу, взорвалась мина. Мой муж получил ранения, а сын Омар погиб. Ему было 10 лет. Второго сына сильно посекло осколками. И руки, и ноги", - рассказала жительница Мосула Ам Хамдан.

От неизбирательных бомбардировок коалиции практически ежедневно гибнут мирные жители как в Ираке, так и в Сирии. Несмотря на все заявления, главным критерием для нанесения авиаударов, судя по всему, являются информация о нахождении в том или ином районе боевиков или прямая угроза, исходящая из конкретного квартала. О нахождении в этот момент там женщин и детей никто не задумывается.

Так случилось и 20 марта, когда самолеты коалиции уничтожили школу недалеко от Ракки, в которой проживали беженцы. Операция по освобождению города, который боевики объявили своей столицей, только начинается, а счет жертв уже идет на сотни. МИД Сирии обратился в ООН с призывом повлиять на силы международной коалиции, чтобы она прекратила массовые убийства мирного населения. Официального ответа пока не последовало.

"В общей сложности сейчас более 300 тысяч человек находятся в сложнейшей ситуации – без доступа к гуманитарной помощи и, что еще хуже, в постоянной опасности во время рейдов авиации. Нам просто необходимы гуманитарные паузы. Поэтому мы очень заинтересованы в обсуждении этого вопроса с США и другими сторонами", - отметил советник спецпосланника ООН по Сирии по гуманитарным вопросам Ян Эгеланд.

В командовании коалиции факт авиаудара по пригороду Ракки признали и пообещали разобраться. Впрочем, делают это они каждый раз, когда случаются подобные инциденты.

"У нас нет сведений, что в результате авиаудара близ Ракки погибли мирные жители, однако ввиду того, что удары под Раккой были осуществлены, мы передадим данную информацию нашему подразделению, отвечающему за потери среди гражданского населения, для проведения дальнейшего расследования", - сообщили в командовании.

Примечательно, что и в этом случае западные СМИ безмолвствуют. Как практически нет никакой информации и из самих осажденных городов. Если из Алеппо боевики вели практически прямые трансляции через интернет, то в Мосуле, Ракке и других городах, где наступает коалиция, происходящее покрыто тайной. И в такой обстановке очень просто нарушать международные гуманитарные нормы.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"