Российские военные передали более 4,6 тонн гумпомощи сирийцам

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Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщает, что провел пять гуманитарных акций в провинции Алеппо. Общая масса переданных населению грузов составила 4,6 тонны. Тем временем в освобожденный город возвращается мирная жизнь.

Более 4,6 тонн гуманитарных грузов передали жителям Сирии сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон. За сутки они провели пять акций на территории арабской республики, передает "ТВ Центр".

Тем временем в освобожденный Алеппо возвращается мирная жизнь. В городе открылась еще одна школа. Занятия только начались, а жаждущих получить знания детей уже более полутора тысяч. В здании, где расположились кабинеты, раньше был завод по производству оливкового масла. Но после ухода террористов хозяин решил не восстанавливать своё дело, а переоборудовал помещение для занятий. Закупил парты, доски и другие необходимые принадлежности. Пока школа работает в две смены, однако планируется открытие третьей.

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