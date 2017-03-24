Ле Пен заявила о необходимости отменить антироссийские "черные списки"

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Лидер партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен выступит в пятницу в Государственной Думе. На встрече с председателем ГД Вячеславом Володиным, она заявила что выступает за отмену санкций и черных списков отношении России.

Французский политик прибыла в Москву по приглашению российских депутатов, отметил "ТВ Центр". На встрече со спикером Вячеславом Володиным, Марин Ле Пен заявила, что нашим странам необходимо объединить усилия для борьбы с международным терроризмом. Парламентарии обсудили вопросы международной безопасности, а также о ситуации в Сирии и Ливии. Была затронута и тема блокирования работы нашей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Мы готовы работать с французскими парламентариями также в рамках международных парламентских организаций в интересах снижения напряженности, восстановления взаимного доверия в Европе. Важно, чтобы звучали разные точки зрения, аргументы в пользу той или иной позиции. При этом, когда лишают слова целую парламентскую делегацию, как произошло с российской делегацией в Парламентской ассамблее Совета Европы, полностью противоречит принципам демократии и парламентаризма", - отметил Володин.

Ле Пен, в свою очередь, заявила о необходимости отменить антироссийские черные списки. Она подчеркнула, что всегда выступала против санкций в отношении России.

"Я всегда выступала за отмену санкций, которые я считаю контрпродуктивными. Надеюсь, что Франция сможет отстоять позицию, согласно которой мы отменили бы черные списки, по крайней мере на территории нашей страны", - передает ее слова ТАСС.