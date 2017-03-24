Прямая трансляция автоледи из Казани прервалась смертельным ДТП

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Страшная авария в Казани. Девушка погибла за рулём авто, когда вела прямую трансляцию в интернете. Не справившись с управлением, она вылетала на встречную полосу и врезалась в автобус. Кроме того, пострадали пятеро пассажиров, в том числе ребёнок.

Для Ситоры Баратовой это видео стало последним. Девушка отвлеклась всего на несколько секунд, чтобы прочитать комментарии, рассказал "ТВ Центр". В этот момент крохотный Matiz начал вилять, машину вынесло на встречную полосу – прямо под колеса пассажирского автобуса.

Вместе с трансляцией оборвалась и жизнь 23-летней девушки. Она погибла в прямом эфире – на глазах десятков зрителей. Пятеро пассажиров автобуса получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в ближайшую больницу. Вместе с сотрудниками ДПС видео подробно изучают и опытные автоинструкторы. Если предположить, что автомобиль двигался с максимально разрешенной скоростью – 90 километров в час, то за несколько секунд преодолевал более 50 метров. За это время на дороге может случиться любая нештатная ситуация. Тем не менее, подобные трансляции во время вождения набирают популярность. Да и когда – объясняют блогеры – как ни за рулём авто пообщаться с подписчиками.

Кто куда едет, чем завтракал, какие планы на день – в дороге успевают обсудить все. За разговор по телефону во время вождения, конечно, предусмотрен штраф. Но лишь в том случае, если водитель держит гаджет в руках. И здесь на помощь приходит хэндсфри либо громкая связь. Хотя, с точки зрения психологов, и это не панацея. Во время общения по телефону заняты не столько руки, сколько мозг. Реакция водителя становится примерно такой же, как у человека в состоянии алкогольного опьянения. И принять правильное решение вовремя зрители трансляции помогут вряд ли.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"