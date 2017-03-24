В Госдуме предложили повысить призывной возраст до 30 лет

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Депутаты Госдумы рассматривают возможность повышения призывного возраста до 30 лет. Предполагается, что это снизит количество желающих "откосить" от армии.

В комитете Госдумы по обороне рассматривается вопрос о повышении призывного возраста в России с 27 до 30 лет, передает "Интерфакс".

По мнению некоторых депутатов, подобная мера поможет снизить число уклонистов от армии.

Глава комитета по обороне Владимир Шаманов сообщил, что в Госдуме будет создана рабочая группа для проработки увеличения призывного возраста. Он также отметил, что в России имеется большое число уклонистов и не урегулирован вопрос юридической ответственности за игнорирование повестки на призыв.

Сегодня в России согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе" мужчина в возрасте от 18 до 27 должен отслужить в армии.