Летом из аэропорта "Жуковский" запустят рейсы в Тель-Авив

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Россия и Израиль договорились о полетах российских авиакомпаний в Тель-Авив из международного аэропорта "Жуковский". Как сообщил министр транспорта Максим Соколов, "Уральские авиалинии" и компания "Икар" запланировали полеты в Израиль на летний сезон.

Россия и Израиль договорились о полетах российских авиакомпаний в Тель-Авив из аэропорта "Жуковский". Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра транспорта Максима Соколова.

"На сезон расписания ИАТА лето-2017 года полеты из Жуковского в Тель-Авив запланировали два российских авиаперевозчика: "Уральские авиалинии" и "Икар". В настоящий момент достигнута договоренность с авиационными властями Израиля о предоставлении разрешения этим перевозчикам на выполнение полетов в соответствии с поданными заявками", - сказал он.

Переход на летнее расписание происходит в конце марта. Как уточнил Соколов, израильские власти не планируют запускать рейсы из Тель-Авива в Жуковский.

"Израильские авиаперевозчики не выказали своего желания воспользоваться аналогичными правами и не планируют полеты в Жуковский из Тель-Авива", - отметил Соколов.