Тело мужчины нашли в Москве-реке в районе Кремлевской набережной

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Спасатели извлекли тело неизвестного мужчины из Москвы-реки в районе Кремлевской набережной. По предварительным данным, видимых причин насильственной смерти на теле при первичном осмотре обнаружено не было. Личность погибшего пока не установлена. В ходе доследственной проверки будет проведен ряд экспертиз.

Труп неизвестного мужчины выловили из Москвы-реки в районе Кремлевской набережной. По предварительным данным, видимых причин насильственной смерти на теле при первичном осмотре обнаружено не было.

Как передает АГН "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на место происшествия прибыли специалисты. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Личность погибшего пока не установлена. В ходе доследственной проверки будет проведен ряд экспертиз, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в среду на юге столицы был обнаружен скелет человека. Останки были найдены в овраге за гаражными боксами в Шипиловском проезде. До этого сообщалось, что скелет человека пролежал больше года на территории школы в Москве.

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