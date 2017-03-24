Золотов: росгвардейцы предотвратили гибель мирных жителей ценой своей жизни

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Погибшие в результате схватки с террористами в Чечне бойцы Росгвардии предотвратили многочисленные смерти среди мирного населения. Об этом сообщил глава войск Росгвардии Виктор Золотов.

Главком войск Росгвардии генерал армии Виктор Золотов сообщил, что погибшие в схватке с боевиками росгвардейцы предотвратили многочисленные смерти среди населения военного городка.

"Подлое нападение террористов-смертников унесло жизни шестерых наших боевых товарищей, ценой своей жизни предотвративших многочисленные жертвы среди мирного населения", - передает слова Золотова "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в Чечне в ночь на пятницу произошло нападение группы боевиков на один из военных городков Росгвардии. В результате боестолкновения погибли шесть военных и еще трое были ранены. В ходе боя боевики были нейтрализованы.