Полиция предупредила о незаконности митинга 26 марта

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Полиция и власти столицы предостерегли москвичей от участия в митинге 26 марта на Тверской улице. Как пояснили в МВД, организаторам мероприятия были предложены альтернативные площадки для проведения акции, однако они продолжили призывать граждан выйти в центр города. В полиции предупредили, что из-за возможных провокаций безопасность граждан может оказаться под угрозой.

Полиция Москвы попросила граждан воздержаться от участия в несогласованном митинге 26 марта на Тверской улице. Об этом сообщили TVC.ru в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полиции отметили, что организаторам мероприятия были предложены альтернативные площадки с учетом транспортной обстановки в центре города. Тем не менее, инициаторы продолжили призывать москвичей выйти на Тверскую. В МВД подчеркнули, что примут все необходимые меры для обеспечения порядка.

Московская полиция и власти города предупредили москвичей о незаконности мероприятия, а также о риске провокационных действий. Власти подчеркнули, что личная безопасность граждан в связи с этим может оказаться под угрозой.

"Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены", - заявили в МВД.

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