Киев: убийцу Вороненкова обучали в российской "школе диверсантов"

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Убийца экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова - агент российских спецслужб, который внедрился в подразделение Нацгвардии Украины после прохождения обучения в "школе диверсантов". Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Он подтвердил личность киллера. Это уроженец Севастополя Павел Паршов.

Украинец Павел Паршов, уроженец Севастополя 1988 года рождения, убил бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Личность предполагаемого киллера подтвердил советник главы МВД Украины, народный депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Ранее информацию об этом распространили украинские СМИ.

В своем сообщении в соцсети Facebook Геращенко назвал Паршова агентом российских спецслужб, "прошедшим специальное обучение в школе для диверсантов в России". По его словам, ему поставили задачу внедриться в одно из подразделений Вооруженных сил Украины или Национальной гвардии и делать вид, что он обыкновенный солдат.

Депутат отметил, что "следствию уже известно многое", в том числе то, как "без должной проверки на предмет нахождения в розыске Павел Паршов был принят на службу в Нацгвардию в июне 2015 года".

"Здоровый, сильный молодой человек, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии", - рассказал Геращенко, добавив, что в августе 2016 года Паршов уволился из НГУ и ждал "получения команды действовать из Москвы".

По данным депутата, на Украине Паршов вел обычную жизнь, и никогда официально не выезжал за границу Украины. В феврале 2015 года он пересек границу страны, пройдя пешком через КПП на границе с Белоруссией. Он был частным предпринимателем, но в 2011 году был объявлен в розыск за экономические преступления.

Геращенко призвал пересмотреть критерии проверки при приеме в ВСУ, Нацгвардию и другие силовые структуры Украины "на предмет возможной причастности в работе на спецслужбы России".

Убийство Дениса Вороненков было совершено гражданином Украины Паршовым Павлом Александровичем, 1988 года рождения, уроже... Опубликовано Антоном Геращенко 24 марта 2017 г.

Председатель фракции РПЛ Олег Ляшко ранее заявил, что Паршов служил в украинском националистическом батальоне "Азов". "Ничего удивительного, россияне подсылают своих агентов", – добавил он. Кроме этого, украинское агентство УНН со ссылкой на источник сообщало, что у Паршова нашли документы участника добровольческого батальона. Геращенко при этом отмечал, что Паршов не принимал участие в военных действиях.

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Киллер подошел к бывшему депутату, что-то ему сказал, а затем несколько раз выстрелил в упор. Убийца умер в больнице от полученного ранения в голову. Во время нападения его успел ранить охранник экс-депутата.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в убийстве прослеживается "явный почерк российских спецслужб". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными эти слова и заявил, что убийство говорит о том, что Украина не смогла обеспечить Вороненкову безопасность.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, Украина скатывается к состоянию террористического государства, где не действует закон. Так он прокомментировал реакцию украинского руководства после убийства Вороненкова, в том числе слова Порошенко.

Вороненков в декабре 2014 года был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом по рейдерскому захвату одного из зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину, а в феврале текущего года ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве, и он был объявлен в международный розыск.

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