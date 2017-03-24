Путин вручил премии деятелям культуры

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В Кремле Владимир Путин вручил премии выдающимся российским деятелям литературы и искусства. Торжественная церемония приурочена ко дню работника культуры.

За вклад в сохранение и популяризацию исторического наследия нашей страны награждён директор Приморского государственного музея имени Арсеньева Виктор Шалай, сообщил "ТВ Центр". Премии Президента за просветительскую деятельность удостоена художник Вера Лагутенкова. Кроме того, в числе лауреатов детский писатель Анастасия Рогах (Орлова), актёр театра и кино Антон Шагин и режиссёр Владимир Грамматиков. За вклад в развитие отечественного анимационного искусства отмечен мультипликатор Леонид Шварцман.

Владимир Путин поздравил лауреатов и отметил роль культуры в жизни российского общества. Особенно в воспитании таких ценностей, как патриотизм, справедливость и великодушие.

"Дорогие лауреаты, каждый из вас предъявил обществу свой талант, верность призванию и творческий поиск. Вы достигли и впечатляющих результатов, доказали, что их можно добиваться только напряжённым трудом и увлечённостью делом, которому служишь. Культура – это ориентир, основа и пространство всей нашей жизни. Именно в культуре концентрируется историческая память и духовная энергия народа. И служить ей – особая, благородная и ответственная миссия. Её важнейшие задачи – это сбережение и приумножение уникального культурного наследия России, формирование и укрепление ценностей, объединяющих наше общество, воспитание высокой нравственности, вкуса, эрудиции, образцов поведения. Всё это подвластно только культуре. И тот, кто работает на этом поприще, напрямую влияет на создание современной культурной среды в нашей стране, на её и разнообразие не только в больших, но и малых городах, в сельской местности", - сказал президент.