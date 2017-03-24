Ректор Института им. Пушкина представит Москву в Общественной палате

Теги: Политика общественная палата москва

Интересы москвичей в Общественной палате будет представлять ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. По ее словам, столичные общественники особое внимание уделят вопросам образования.

Завершился второй этап формирования Общественной палаты России. Уже более 80 регионов выдвинули своих представителей. А в начале недели 40 членов нового состава утвердил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Всего же в Общественную палату войдут 168 человек. Интересы москвичей будет представлять ректор Института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая. По ее словам, столичные общественники особое внимание уделят вопросам образования.

"Среди вопросов просветительства самый главный сегодня для меня, как специалиста в области русского языка - это формирование понимания в нашем обществе ответственности за сохранение русского языка. Нельзя ее возложить только на учителя. Мы понимаем, что начинается все с семьи. С речевой культуры, с речевых традиций", - заявила зампредседателя ОП Москвы Маргарита Русецкая.

Читайте также:

Путин утвердил состав Общественной палаты

Общественная палата требует сноса ветхих московских пятиэтажек

За дебош в общественном транспорте начнут сажать на 8 лет