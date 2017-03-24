На юге Москвы нашли тело подростка

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На Балаклавском проспекте нашли тело несовершеннолетнего. В полиции не уточнили подробностей произошедшего. По данным СМИ, подросток пытался сделать селфи, забравшись на башенный кран.

На юге столицы нашли тело несовершеннолетнего. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД столицы.

"На Балаклавском проспекте обнаружено тело несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.

Подробностей произошедшего в полиции не уточнили, однако по данным СМИ подросток забрался на башенный кран, пытаясь сделать селфи, и сорвался вниз.

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