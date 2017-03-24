СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на подразделение Росгвардии
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения боевиков на подразделение Росгвардии в Чечне. Производство начато по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и хищении оружия.
По факту нападения на подразделение Росгвардии в Чечне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на военнослужащих в Чеченской Республике", - говорится в сообщении.
Атака банды произошла ночью около 02:30. Шесть боевиков совершили вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии в станице Наурской Наурского района республики. Все шестеро боевиков были уничтожены. Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.
Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и хищении оружия. В настоящее время следователи на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее руководитель Росгвардии Виктор Золотов заявил, что военнослужащие ценой собственной жизни предотвратили жертвы среди мирного населения.
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