СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на подразделение Росгвардии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения боевиков на подразделение Росгвардии в Чечне. Производство начато по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и хищении оружия.

По факту нападения на подразделение Росгвардии в Чечне возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу возбуждено уголовное дело по факту вооруженного нападения на военнослужащих в Чеченской Республике", - говорится в сообщении.

Атака банды произошла ночью около 02:30. Шесть боевиков совершили вооруженное нападение на объект воинской части Росгвардии в станице Наурской Наурского района республики. Все шестеро боевиков были уничтожены. Погибли шестеро бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.

Уголовное дело возбуждено по статьям о посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном обороте оружия и хищении оружия. В настоящее время следователи на месте происшествия устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее руководитель Росгвардии Виктор Золотов заявил, что военнослужащие ценой собственной жизни предотвратили жертвы среди мирного населения.

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