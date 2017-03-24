На восстановление реки в Подмосковье после разлива нефти уйдет несколько лет

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В Домодедовском районе Подмосковья продолжают ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов. В деревне Истомиха в местный пруд кто-то спустил 50 тонн горючего. Вещество попало и в соседние водоемы. Экологи встревожены, специалисты МЧС делают все, чтобы сократить площадь загрязнения.

Ситуацию в подмосковной деревне Истомиха можно описать известной поговоркой "дело пахнет керосином". Едкий запах ощущается уже при въезде в населенный пункт. Причина тому - огромное маслянистое пятно на поверхности реки Мураниха. Оно появилось еще 20 марта, передает "ТВ Центр".

Чтобы понять, что с водой что-то не так, достаточно ее просто зачерпнуть в любую прозрачную емкость. Желтая маслянистая жидкость поднимается наверх, она легче воды. Вода опустилась на дно стакана.

Жители говорят, что еще недавно их деревня была нетронутым уголком природы. В Муранихе водилась рыба и плавали утки. Птицы покинули водоем сразу, как случилась беда.

Люди сообщили о случившемся в МЧС. На место сразу выехали спасатели, машины спецтехники, экологи и природоохранная прокуратура. Эксперты оценили размер ЧС. Площадь пятна достигла нескольких квадратных километров. В реку попало содержимое трех бензовозов - это около 50 тонн нефтепродуктов. По периметру разлива сразу установили специальные плавучие заграждения - бонны, чтобы не допустить попадания топлива в соседнюю речку Пахру.

Сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды. Экспертиза будет длиться неделю, она определит точный состав смеси и источник ее появления. А также насколько серьезный ущерб нанесен экологии. Пока есть две версии произошедшего.

"Есть два предположения. Первое - это аэропорт "Домодедово", второе - это нефтепровод, который пересекает речку. В рамках расследования это все будет установлено", - заверил заведующий отделом государственного экологического надзора южного направления Минэкологии Московской области Константин Поляков.

В свою очередь, представители аэропорта свою причастность к ЧП отрицают. "Была проведена проверка сточных дренажных сооружений предприятий, специалисты в рамках этой предварительной проверки не обнаружили каких-либо протечек или нарушений", - сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Александр Власов.

Этой ночью специалисты приступили к очистке воды. Экологи берут пробы в соединенных с Муранихой водоемах. По их словам, реке нанесен серьезный ущерб. На ее полное восстановление потребуется несколько лет.

Юлия Степина, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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